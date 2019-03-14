Чарли Николас: гол во Франции станет решающим, «Арсенал» выбьет «Ренн» из ЛЕ

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ренн» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 14 марта.



Ставки: «Арсенал» победит с форой "-2" за 2.21.



«Мне понравился «Арсенал» в матче против «Манчестер Юнайтед». Без везения не обошлось, но победу команда заслужила. Теперь надо отыгрываться у «Ренна» с 1:3. Лукас Торрейра, вероятно, появится с первых минут, но без Александра Лаказетта, который дисквалифицирован, я бы выпустил Алекса Ивоби с Месутом Озилом и Аароном Рэмси.

Я ожидаю, что «Арсенал» пройдёт, ничего особенного в «Ренне» нет. Выездной гол, который лондонцы забили во Франции, на мой взгляд, будет решающим», — сказал Чарли Николас.