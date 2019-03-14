«Вильярреал» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 1/8 финала Лиги Европы

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч на матч «Вильярреал» — «Зенит» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: тотал больше 2,5 за 1.89.



«В первой встрече питерцы неожиданно проиграли на своем поле. До этого “Зенит” выиграл аж шесть матчей подряд в Лиге Европы на своем поле. В предыдущем туре Российской Премьер-Лиги питерцы одержали сложную победу над одним из аутсайдеров чемпионата “Уфой” со счетом 2:1. Мы видим, что у команды Семака все еще есть проблемы в атаке. К тому же, основной голкипер Андрей Лунев пока выглядит не самым надежным игроком команды.



Перед “Вильярреалом” стоит сложный выбор. С одной стороны, эта команда проваливает текущий сезон испанской Примеры и сильно рискует вылететь. С другой, может быть сделана ставка именно на Лигу Европы, ведь пошуметь на международной арене всегда престижно и приятно.



Питерцы очень плохо играют в выездных матчах Лиги Европы. В шести последних выездных встречах “Зенит” четырежды проиграл. В предстоящем поединке “сине-бело-голубые” должны рвануть в атаку, ведь им необходимо забивать. Однако есть риск попасться и на ответную контратаку. Поэтому, мне кажется, что стоит ожидать забитые голы, как это и было в первом матче команд. Ставлю на тотал больше 2,5», — сказал Гусев.

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