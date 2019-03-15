Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/4 финала

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. По её итогам букмекеры обновили линию на победителя турнира.



Фаворитом считается «Манчестер Сити», поставить на победу «горожан» предлагается с коэффициентом 3.30. Следом идут «Ювентус» (4.40), «Ливерпуль» (4.50) и «Барселона» (4.80).



Ниже оценены шансы «Манчестер Юнайтед» (15.0), «Тоттенхэма» (18.0) и «Аякса» (28.0). Аутсайдером идёт «Порту» (80.0).



Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Финальный матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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