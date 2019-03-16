Букмекеры оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету в Эстерсунде

Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть эстафетную гонку 4х7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). За россиян побегут Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Начало — в 18:30 мск.

Основными претендентами на победу считаются сборные Норвегии (1.84), Франции (5.40), Германии (5.40) и Швеции (9.00). Следом идут команды России (15.00), Австрии (41.0) и Италии (67.0). Ниже оценены шансы Чехии (101.0).



Финиш сборной России в топ-3 оценён коэффициентом 2.70. Поставить на то, что россияне сумеют финишировать выше команды Швеции, предлагается за 2.33.



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