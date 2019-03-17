Аналитики: Йоханнес Бё выиграет масс-старт на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Букмекеры назвали фаворитов мужского масс-старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, который состоится на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) 17 марта. Гонка начнётся в 18:00 мск.



Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (2.30) и француз Кентен Фийон Майе (7.50). Следом идут норвежец Тарьей Бё, россиянин Александр Логинов (по 13.0), французы Симон Детьё и Мартен Фуркад, немец Арнд Пайффер и швед Себастьян Самуэльссон (по 17.0).

Ниже оценены шансы немца Бенедикта Долля (21.0), украинца Дмитрия Пидручного и россиянина Евгения Гараничева (по 26.0).



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