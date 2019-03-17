«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на главный матч 20-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 20-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: ничья в первом тайме за 1.98.



«Не думаю, что «Спартак» имеет преимущество из-за того, что не играл на неделе. Нет смысла останавливаться на игре «Зенита» в Вильярреале, потому что у него там был смешанный состав. Вполне допускаю, что «Зенит» мысленно думал о матче со «Спартаком». То, что произошло в первой игре, было тяжело повернуть в свою сторону. Хотя забей Азмун, кто знает, чем бы там все закончилось.



Здесь надо переключиться «Зениту», сыграть по плану, чтобы не проиграть. Необязательно ехать с мыслью во что бы то ни стало одержать победу. Одержит победу — вообще замечательно, это прямая дорога к чемпионству. Но если «Зенит» не проиграет «Спартаку», который грезит попасть в лигочемпионскую зону и желает побороться за чемпионство, то этот результат в Петербурге всех удовлетворит.



Не забываем, что Ригони, Нобоа, Жирков, которые не были заявлены на Лигу Европы, могут играть в чемпионате. Скорее всего, они и сыграют, как в последнем матче с «Уфой». О какой-то усталости команды Семака говорить не стоит. Очень сложный матч для прогноза. «Спартак» ведь тоже не убеждает, играет рвано, непредсказуемо. К тому же не будет дисквалифицированных Гулиева и Зе Луиша. А если нет Зе, то выиграть верх у обороны «Зенита» будет очень тяжело.



Я допускаю, что «Зенит» может сыграть в три защитника, строго от обороны, а впереди какой-то шанс у Дзюбы или Азмуна может появиться. Терпение в этом матче — главный девиз «Зенита». Большого количество голов не жду. Первый тайм может получиться разведочным, осторожным. Моя ставка — ничья в первом тайме. Коэффициент чуть ниже «двойки», — сказал Генич.

«Спартак» — «Зенит»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 2.60