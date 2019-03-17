«Локомотив» — «Краснодар»: ставка Александра Шмурнова с коэффициентом 2.18

Известный телекомментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.18



«Мне нравится, как «Локомотив» и «Краснодар» играют друг с другом практически во всех последних матчах. Часто в играх с другими соперниками железнодорожники действуют сухо и строго от обороны. Однако именно во встречах с краснодарцами действующий чемпион России старается показать себя во всей красе именно в атаке.



Дело в том, что у «Локомотива» много классных футболистов впереди, которые уверенно себя чувствуют в матчах с атакующим соперником. В подобных поединках появляется больше пространства, которое умеют использовать братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан. Для Фёдора Смолова матч с бывшей командой, безусловно, станет особенным. К тому же в недавнем матче с «Анжи» Фёдор наконец забил и начал обретать былую уверенность в себе.



Очень ожидаю от этой встречи результативного футбола. «Краснодар» известен своей атакующей манерой, а «Локомотиву» под силу воспользоваться не самой идеальной обороной соперника. Поэтому ставлю на тотал больше 2,5».

«Локомотив» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 4.40