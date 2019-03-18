«Вегас Голден Найтс» выиграет у «Эдмонтон Ойлерз» в матче НХЛ, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 18 марта. Начало — в 5:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вегас Голден Найтс». Коэффициент на победу в основное время — 1.63, по итогам всей встречи — 1.35.



Шансы «Эдмонтон Ойлерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 4.65, а с учётом овертайма — за 3.36.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.60.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 11.00.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.71, меньше 5,5 — за 2.19.



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