Игорный бизнес принёс бюджету Ростовской области в феврале 7,6 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Ростовской области за январь и февраль 2019 года составила около 15 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте министерства финансов Ростовской области.



Согласно отчёту, на 1 марта 2019 года исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 14,9 млн рублей. За февраль сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 7,6 млн рублей.



В 2018 году игорный бизнес принёс бюджету Ростовской области более 86 млн рублей.

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