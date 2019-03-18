SportPesa стал спонсором Футбольной ассоциации Ирландии

Оператор онлайн-ставок SportPesa подписал двухлетнее спонсорское соглашение с Футбольной ассоциацией Ирландии (FAI).



Компания, которая имеет лицензию на работу в Ирландии, теперь будет коммерческим партнёром FAI, руководящего футбольного органа страны. В рамках этой договорённости букмекер будет работать с FAI над программой корпоративной социальной ответственности.



“Это невероятно захватывающее время для футбола в Ирландии, ведь страна собирается провести несколько ключевых матчей во время чемпионата Европы в следующем году. Как и в случае с другими нашими партнёрствами в спорте, мы надеемся сыграть ключевую роль в текущих программах и инициативах ассоциации”, — сказал глава маркетинга SportPesa Шон Симмондс.