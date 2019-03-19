«Локомотив» — СКА: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции КХЛ «Локомотив» — СКА. Начало встречи 19 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу питерцев.



Ставка: ничья за 4.05.



«СКА, разумеется, явный фаворит и имеет очевидную фору по уровню индивидуального таланта, но стабильно переводить его в игровое преимущество пока не удаётся. Команды сыграли уже 180 минут, и примерно 140-150 из них получились более-менее равными. В связи с этим ждём в четвёртой встрече близкой игры, в которой СКА будет иметь чуть больше шансов на успех за счёт индивидуального класса хоккеистов и большинства. Если вы считаете, что «Локо» отдал слишком много сил и эмоций в предыдущем матче, подумайте о варианте «победа СКА в 1-2 шайбы» за 2.75.



В порядке бреда можно рассмотреть кое-что посомнительнее. В 15 предыдущих очных встречах соперники лишь раз доигрались до овертайма. Совсем немного, ведь 8-9 матчей за это время получились близкими. Старт серии показал, что силы пусть не равны, но всё же сопоставимы, а шумная поддержка своих трибун поможет «железнодорожникам» в трудный момент.



Пожалуй, такому бодрому и боевому хоккею не хватает только классической концовки, в которой автор следующей шайбы забирает всё. Лобовая ничья идёт за 4.05: шансы, разумеется, невелики, но что такое 25% в битве стоящих друг друга оппонентов?».

«Локомотив» — СКА. Прогноз: просто так из Ярославля питерцев не отпустят В 15 предыдущих очных встречах «Локомотив» и СКА лишь раз доигрались до овертайма.