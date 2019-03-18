«Локомотив» — СКА. Прогноз: просто так из Ярославля питерцев не отпустят

19 марта на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и СКА. Букмекеры считают фаворитом «питерцев»: поставить на победу подопечных Ильи Воробьёва в основное время предлагается с коэффициентом 1.80.

Анализ матча «Локомотив» — СКА (19.03.2019)

После трёх матчей серии СКА впереди, 2-1. В третьей встрече питерцы выглядели довольно вяло, постоянно теряли концентрацию и частенько проигрывали единоборства. Бросков по воротам Ильи Коновалова было достаточно, но опасные моменты возникали нечасто. Единственную шайбу гости забили после потери ярославцев перед своими воротами.



С позиционной атакой соперника «железнодорожники» в целом справились, да вдобавок ещё и обошлись без лишних удалений. Без регулярной подпитки численным преимуществом СКА увяз в обороне подопечных Дмитрия Квартальнова: хозяева получили всего три малых штрафа за 60 минут, и лишь один из них — в третьем периоде.



Строго говоря, первый и третий матч получились очень близкими, да и во втором «Локо» до 5+20 Брэндона Козуна никак не выглядел хуже. При счёте 1:1 ярославцы имели несколько отличных моментов как в равных составах, так и в большинстве, но подвела реализация. На данный момент никакого весомого преимущества по качеству хоккея у «армейцев» нет.



В связи с этим 1.80 на лобовую победу гостей смотрится странно. СКА, разумеется, явный фаворит и имеет очевидную фору по уровню индивидуального таланта, но стабильно переводить его в игровое преимущество пока не удаётся. Команды сыграли уже 180 минут, и примерно 140-150 из них получились более-менее равными.



Второй момент — фактор своего льда. Его роль часто переоценивается, да и вообще «Локомотив» до минувшего воскресенья не побеждал дома СКА уже три года. Но в третьем матче трибуны «Арены-2000» абсолютно точно стали значимым фактором, такая атмосфера на хоккее далеко не всегда бывает даже в плей-офф.

В связи с этим ждём в четвёртой встрече близкой игры, в которой СКА будет иметь чуть больше шансов на успех за счёт индивидуального класса хоккеистов и большинства. Если вы считаете, что «Локо» отдал слишком много сил и эмоций в предыдущем матче, подумайте о варианте «победа СКА в 1-2 шайбы» за 2.75.



Если же ярославцы сохранили силы, можно рассмотреть классический 1Х за 2.06. Для разгромной победы должно случиться что-то экстраординарное: либо очередной матч-штраф, либо ужасная игра вратарей. Голкиперы хороши и у тех и у других, а события второго матча наверняка стали ярким напоминанием о том, что пять минут меньшинства в такой серии на 80-90% означают поражение.



В порядке бреда можно рассмотреть две сомнительные ставки. В 15 предыдущих очных встречах соперники лишь раз доигрались до овертайма. Совсем немного, ведь 8-9 матчей за это время получились близкими. Старт серии показал, что силы пусть не равны, но всё же сопоставимы, а шумная поддержка поможет «железнодорожникам» в трудный момент.



Пожалуй, такому бодрому и боевому хоккею не хватает только классической концовки, в которой автор следующей шайбы забирает всё. Лобовая ничья идёт за 4.05 — шансы, разумеется, невелики, но что такое 25% в битве стоящих друг друга оппонентов? Если вы играете ради удовольствия и не боитесь проиграть, можно даже подумать о предложении «победа СКА в ОТ» за самоубийственные 6.10.

Вариант попроще — победа СКА по броскам в створ с форой (-2,5) за 1.87. Питерцы перебросали соперника во всех трёх матчах серии, но в последнем из них действовали чересчур академично. Наверняка Илья Воробьёв после такого попросит хоккеистов быть агрессивнее.

Ставки на матч «Локомотив» — СКА

Соперники провели уже девять периодов, в семи-восьми из них ярославцы были не хуже, да ещё и сыграют перед своими болельщиками. Давать при таком раскладе больше «двойки» на 1Х немного сомнительно: шансы ярославцев как минимум добраться до овертайма не так уж малы.



Питерцы перебросали соперника в каждом из трёх матчей серии, но в последнем из них действовали вяло и пассивно. Наверняка Илья Воробьёв после такого попросит хоккеистов добавить в агрессии. П2 по броскам с форой выглядит неплохо.



Ставка №1: «Локомотив» не проиграет за 2.06.



Ставка №2: победа СКА по броскам в створ с форой (-2,5) за 1.87

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