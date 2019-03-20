Роскомнадзор: число обращений в 2018 году по азартным играм возросло в 1,5 раза

Роскомнадзор сообщил, что число обращений по линии азартных игр возросло в 2018 году в полтора раза. За этот период в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзора было внесено 233 тыс. сайтов и страниц.

«В сравнении с 2017 годом в 2018 году наблюдается увеличение количества поступивших сообщений по линии азартных игр на 149%. Всего за 2018 год в Единый реестр в связи с наличием запрещенной информации было внесено 233 тыс. указателей сайтов или страниц в сети Интернет. В связи с удалением запрещённой информации либо ограничением доступа к ней провайдерами хостинга из Единого реестра было исключено более 165 тыс. сайтов или страниц», — отмечается в отчёте, опубликованном на сайте ведомства.