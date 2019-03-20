«Дарушшафака» — «Химки»: котировки на матч Евролиги в Турции

20 марта в матче 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги встретятся «Дарушшафака» и «Химки». Начало — в 20:15 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Химкам» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.46. Шансы турецкого клуба оценены в 3.36, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 15.00.



Ставку на победу «Дарушшафаки» с учётом ОТ можно сделать за 3.08, а на победу «Химок» — за 1.42.



Коэффициент на ТБ 162,5 очка — 1.89, а на ТМ 162,5 очка — 1.93. Победа российского клуба с форой "-5,5" оценивается в 1.87, победа турков с форой "+5,5" — в 1.95.



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