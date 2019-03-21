Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры назвали фаворитов женской спринтерской гонки в Хольменколлене

Букмекеры назвали фаворитов женской спринтерской гонки в Хольменколлене
Ставки

Сегодня, 21 марта, в рамках заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) состоится женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:30 мск.

В женском спринте у россиянок примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко.

Главными фаворитками считаются немки Лаура Дальмайер и Денис Херман (по 6.00), а также Анастасия Кузьмина из Словакии (7.00) и итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци (по 8.00). Следом идут финка Кайса Мякяряйнен (9.00) и норвежка Марте Олсбю-Ройзланд (9.00), а также Тириль Экхофф из Норвегии (14.0) и Паулина Фиалкова из Словакии (18.0).

Поставить на россиянку Екатерину Юрлову-Перхт предлагают за 67.0, а на Светлану Миронову — за 151.0.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент