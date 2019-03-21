Игорный бизнес принёс бюджету Кубани в феврале 38,9 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Кубани за январь – февраль 2019 года составила более 85 млн рублей. Об этом сообщается в отчёте об исполнении краевого бюджета, который опубликовало Министерство финансов Краснодарского края.



Согласно отчёту, по состоянию на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 85,2 млн рублей. За февраль сумма налоговых поступлений составила 38,9 млн рублей.



В 2018 году игорный бизнес принёс бюджету Кубани более 700 млн рублей.

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