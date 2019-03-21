ЦСКА — «Динамо» (Москва): букмекеры оценили шансы команд в пятом матче серии

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — «Динамо М». Начало встречи 21 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «армейцев».



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.42 (68%). Шансы «Динамо М» на победу оценены коэффициентом 7.70 (13%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.15 (19%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.44, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.53.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.20, а на победу «Динамо М» — 4.95. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (8.90).



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ЦСКА — «Динамо». Прогноз: «армейцы» закроют серию в пятом матче ЦСКА и «Динамо» провели шесть матчей в сезоне, ни в одном из них бело-голубые не забили больше одной шайбы.