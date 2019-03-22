Д. Денисова: футбол – закономерный лидер интереса любителей ставок в 2018 году

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова прокомментировала данные ежегодного отчёта о топ-5 самых популярных видов спорта среди любителей ставок в России.



43,7% от общей суммы ставок россиян в 2018 году пришлись на футбольные события. Естественно, основной причиной стало проведение летом ЧМ-2018 по футболу в российских городах.



«Прошедший мундиаль стал действительно первопричиной данного лидерства. Плюс любопытно, что впервые за последние несколько лет футбол смог преодолеть показатель 40%. Конечно же, произошло это за счёт интереса бетторов к главному футбольному турниру четырёхлетия.



Остальные позиции в топ-5 наиболее популярных у российских поклонников азарта видов спорта занимают баскетбол, теннис, хоккей и волейбол. Что примечательно, такой порядок сохраняется уже несколько лет. Несмотря на то что в целом игроки в 2018 году стали намного больше ставить, например на смешанные единоборства, этому виду спорта, а также стремительно растущему сегменту киберспорта пока ещё далековато до по-настоящему критичной конкуренции с классическими игровыми видами», — отметила Денисова.