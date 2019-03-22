Баранка: в России ситуация с договорными матчами хуже, чем на Украине

Глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка сравнил ситуацию с договорными матчами в России и на Украине.

«Когда я приехал в Киев, договорных матчей было 50 в год. Мне все говорят, что всё стало ужасно и я не делаю свою работу, но на самом деле мы просто копнули глубже. В последнее время всё лучше, и сейчас таких инцидентов 10 максимум. Если сравнивать с Россией, то там ситуация хуже, и она никак это не исправляет. Технических действий нет. На Украине есть проблема, мы решаем. В Италии много команд банкроты, да и вообще какой-то экономический кризис.



В Премьер-лиге случаев слива мало, несколько в Кубке. А вот первая лига — это сплошная катастрофа… Ещё большая катастрофа была в U19, но потом мы заблокировали возможность ставить на матч, поэтому теперь там всё чисто. На Украине есть «легенда» о матче «Мариуполь» — «Горняк-Спорт». Я не поддерживаю ни «Мариуполь», ни «Горняк». Мне просто важно закрыть этот скандал.

Кстати, об этом инциденте я знал, работая ещё не на Украине, и был уверен, что что-то здесь не то. И потом, как только мы представили доказательства дисциплинарному комитету, сразу же все перестали говорить об этом матче, будто его и не было. Они просто закрыли глаза, не хотели больше ничего решать. Но я сказал, что в этой ситуации замешано всё: коррупция футболистов, рефери, интерес букмекеров, и мы должны это решить", — сказал Баранка.