Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт в Хольменколлене

Сегодня, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (17-й), Евгений Гараничев (37-й), Эдуард Латыпов (42-й), Дмитрий Малышко (50-й), Антон Бабиков (87-й), Александр Поварницын (94-й) и Никита Поршнев (109-й).

Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (2.10) и россиянин Александр Логинов (9.00). Следом идут немец Арнд Пайффер (13.0), норвежец Тарьей Бё, немец Бенедикт Долль, французы Симон Детьё и Кентен Фийон-Мэйе (по 15.0), а также австриец Юлиан Эберхард и Лукас Хофер из Италии (по 36.0).



Поставить на Евгения Гараничева предлагают за 36.0, на Матвея Елисеева — за 81.0, а на Дмитрия Малышко — за 151.0.



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