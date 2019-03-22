Португалия — Украина: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия — Украина в рамках 1-го тура отборочного этапа к Евро-2020.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.70.



«Сборная Португалии с вернувшимся в строй Криштиану Роналду будет принимать сборную Украины. Мы помним, какая ситуация произошла с Ярославом Ракицким, он не вызывается в сборную. Но всё равно при Шевченко Украина демонстрирует зрелый, стабильный футбол. Много молодёжи привлекается. Может быть, не совсем она богата опытом, но желания проявить себя хоть отбавляй.



Португальцы играют у себя дома — на «Да Луш». Там они редко кому уступают. При это всём важнейшие матчи играют они именно там. Сборной Португалии важно начать отборочный турнир с победы, причём убедительной. Нужно показать, кто есть кто в этой группе. Помимо Украины там ещё Сербия, Литва и Люксембург. Конечно, Украина и Сербия будут серьёзно бороться за возможность подвинуть Португалию с первого места. Но, мне кажется, шансов у них немного. Скорее всего, они будут биться за второе место.



Португалия умеет убедительно играть в обороне. Впереди что-то могут придумать Андре Силва или Бернарду Силва, находящийся в отличной форме. Сам Криштиану Роналду последний матч пропустил. Может быть, взял передышку. Тем не менее, думаю, основная задача Украины — сдержать атаку Португалии. Сами они постараются что-то организовать за счёт стандартов или контратак.



Статистически редко украинцы играют верховые матчи. Да и Португалия, думаю, много забить после большой паузы не должна. Мой прогноз — «тотал меньше 2,5 мяча». Коэффициент — 1,7. Можно было бы взять и победу хозяев через низ. Но основная ставка попроще», — сказал Генич.