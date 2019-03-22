Касаткина разгромит американку Гауфф на турнире в Майами, уверены эксперты

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором раунде женского турнира категории Premier в Майами (США) сразится с Кори Гауфф (США).

Согласно котировкам, у теннисистки из США меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кори Гауфф оценивается коэффициентом 3.26, победа с форой «+3,5» гейма — 2.00.



Если Дарья Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.37. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.73.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.73. Тотал больше 20,5 гейма идет за 1.95.



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