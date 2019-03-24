Уэльс — Словакия: котировки на матч квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Уэльс — Словакия (группа Е, 2-й тур). Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Аналитики считают Уэльс фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.05. На победу Словакии можно поставить за 4.10, на ничью — за 3.40.



Поставить на победу Уэльса по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.28. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.60).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.19. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.66.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше данного значения котируется за 1.49.



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