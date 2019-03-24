Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» победит «Филадельфию Флайерз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», который состоится 24 марта. Начало — в 19:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.86, по итогам всей встречи — 1.47.



Шансы «Филадельфии Флайерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.72, а с учётом овертайма — за 2.79.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.20. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.44, меньше 5,5 — за 2.67.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»