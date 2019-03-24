Северная Ирландия — Беларусь: прогноз Чарли Николаса на матч отбора Евро-2020

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Северная Ирландия — Беларусь. Начало встречи 24 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Ставки: Северная Ирландия победит за 1.81.



«Разница между двумя командами невелика. Обе играют в похожем ключе и ставят в первую очередь на дисциплину и разрушение. Фортуна благоприятствовала Северной Ирландии, первые две отборочные игры команда Майкла О'Нила проведет дома.

С Эстонией никаких проблем не возникло (2:0), и я ожидаю, что Северная Ирландия начнёт цикл с шестью очками в двух матчах. Игра будет тяжёлой и нерезультативной, но ставлю на хозяев».