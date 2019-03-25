Португалия — Сербия: котировки на матч квалификации Евро-2020

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Португалия — Сербия (группа В, 2-й тур). Начало встречи 25 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Португалию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.65. На победу Сербии можно поставить за 6.05, на ничью — за 3.94.



Поставить на победу Португалии по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.48. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.90).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.20. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.70.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше данного значения котируется за 1.73.



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