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Португалия — Сербия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч квалификации Евро-2020

Португалия — Сербия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч квалификации Евро-2020
Ставки

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Португалия — Сербия.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.73.

«Действующие чемпионы Европы из Португалии продолжают борьбу за выход на Евро-2020. Во втором туре отбора им предстоит сложнейший домашний матч с национальной командой Сербии. Криштиану Роналду вполне может выйти на поле в грядущем поединке. Однако это может и не помочь его команде. Сборная Португалии за последние годы выработала свой узнаваемый стиль. Эта команда действует в прагматичной манере, часто играя от обороны и рассчитывая на свою главную звезду в лице Роналду.

Сербия очень прилично смотрелась в недавнем товарищеском матче с командой Германии. Лука Йович забил дебютный гол за национальную команду. Сейчас молодой форвард франкфуртского “Айнтрахта” выходит на топовый уровень и выглядит очень мощно.

Исходя из всего сказанного, мне кажется, что нас ждёт довольно закрытая игра двух соперников, которые умеют терпеть и ждать своего шанса. Поэтому не жду много голов и ставлю на тотал меньше 2,5".

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