Франция — Исландия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция — Исландия во 2-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Франции в каждом тайме за 2.25.



«Франция начала отборочный цикл с уверенной победы над Молдовой. Там быстро всё эх решилось. Уже на старте встречи несколько мячей французы забили. Никаких сложностей. Исландия с большим трудом выиграла. Андоррцы сопротивлялись, вгрызались, но уступили 0:2.



Частенько Франция и Исландия играют в последнее время. На Евро все помнят крупную победу французов в четвертьфинале. А ещё в прошлом году играли. И там Франции пришлось спасать матч, получилось 2:2. По моим ощущениям, Исландия сейчас не так хороша, как в момент своего расцвета. Серьёзнее стали соперники относиться к этой сборной после всех успехов. Ну и тренерский штаб поменялся. Пока у нового получается не так здорово. Всё это мы видели в Лиге наций.



Франция здесь очевидный фаворит. И при своих болельщиках чемпионы мира должны выигрывать убедительно. Думаю, в обоих таймах они победят. Мощно начнут, а во втором тайме разовьют преимущество. Если не брать игру с Андоррой, пропускают исландцы очень много в последнее время».