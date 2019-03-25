Дарина Денисова: рост среднего размера ставки в России – это позитивный сигнал

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова обратила внимание на размер средней ставки отечественных любителей беттинга в 2018 году.



По последним данным, российские игроки в минувшем году ставили в среднем (в долларовом эквиваленте) $ 11,1.



«Минувший год подал довольно позитивный сигнал в этом плане, ведь на протяжении предыдущих трёх лет размер средней ставки в России снижался. В 2018 году рост составил $ 0,4 по сравнению с годом 2017. Конечно же, показатели выровнялись и увеличились за счёт массива ставок на матчи прошедшего летом футбольного ЧМ. В любом случае позитивная динамика года профессионалов индустрии радует.

Стабильность показателя и рост среднего размера ставки в 2019 году во многом будет зависеть от того, насколько успешно российские легальные БК смогут удержать новых игроков, которые капитально пополнили клиентские базы контор на протяжении лета минувшего года", — заметила Денисова.