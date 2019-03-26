Согласно котировкам, Кучеров поможет «Тампе» победить «Бостон» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», который состоится 26 марта. Начало — в 2:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 2.09, по итогам встречи — 1.72.



Шансы «Бостон Брюинз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.98, а с учётом овертайма — за 2.19.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.30. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.33.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.75.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 6,5 шайбы идёт за 2.26, меньше 6,5 — за 1.67.



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