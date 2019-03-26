Сборная Ирландии победит Грузию в матче квалификации Евро-2020, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча квалификации Евро-2020 Ирландия — Грузия (группа D, 2-й тур). Начало встречи 26 марта 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают Ирландию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.66. На победу Грузии можно поставить за 6.50, на ничью — за 3.72.



Поставить на победу Ирландии по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.48. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.20).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.38. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.57.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.52, тотал меньше данного значения котируется за 1.59.



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