Спонсор ФК «Спартак» стал партнёром ПБК ЦСКА

Официальный партнёр ФК «Спартак», букмекерская компания Winline, стала новым спонсором ПБК ЦСКА. С апреля оператор будет разыгрывать 1 млн рублей среди болельщиков на домашних матчах клуба в Единой лиге ВТБ.



В начале марта стороны подписали соглашение о трёхлетнем сотрудничестве. Партнёры рассчитывают повысить зрелищность и посещаемость баскетбольных матчей.



В апреле на домашних матчах ПБК ЦСКА в Единой лиге ВТБ букмекерская компания начнёт проводить конкурс среди болельщиков под названием «Мяч на миллион». Для победы болельщику надо будет забросить мяч в корзину с центра площадки. Букмекер будет проводить регистрацию участников непосредственно перед началом встречи.



«Мы рады, что Winline решила поддержать баскетбол в лице нашего клуба. Уверены, что нашему новому партнёру удастся добавить в игру азарта и сильных эмоций. Теперь болельщики на матчах смогут ещё ярче почувствовать себя частью большой игры: выйти на паркет, сделать бросок и выиграть миллион», — отметила исполнительный директор ПБК ЦСКА Наталья Кузнецова.



«Для нас это новый и интересный вид спорта, а значит, и новые возможности. Амбиции нашего нового партнёра дают уверенность в эффективном и долговременном сотрудничестве», — прокомментировал вице-президент Winline по маркетингу и стратегии Тимур Джуманиязов.

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