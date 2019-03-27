Даниил Медведев — Роджер Федерер: букмекеры оценили шансы российского теннисиста

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс 1000» в Майами российский теннисист Даниил Медведев, получивший от организаторов 13-й номер посева, в трёх сетах обыграл американца Райлли Опелку (Q) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:6 (7:0). За выход в 1/4 финала Медведев сыграет с представителем Швейцарии Роджером Федерером.

Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов в этом матче. Победа Даниила Медведева оценивается коэффициентом 3.50, победа с форой «+3,5» гейма — 1.95.



Если Роджер Федерер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.32. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.91.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.75. Тотал больше 22,5 гейма идёт с коэффициентом 2.02.



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