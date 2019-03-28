«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка «Чемпионата» с коэффициентом 7.50

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится 28 марта.



Ставка: победа «Джаз» с форой «-20» при тотале больше 225 очков за 7.50.



«Лейкерс» накануне рубились с «Уизардс» и потратили немало сил. Итоговая разница в счёте выглядит внушительной, но все исполнители стартовой пятёрки калифорнийцев отбегали не менее 30 минут, а Джеймс и вовсе 35. Если учесть, что встреча прошла в темпе 106,5 владений, то есть совсем немаленькая вероятность за пару часов до предстоящего поединка с «Джаз» увидеть новость об отдыхе Леброна.



Калифорнийцам не помогут Болл и Брэндон Ингрэм, а троица Чендлер – Мускала – Баллок находится под вопросом, хотя пользы от упомянутых ребят не слишком много. У «Юты» не сыграет лишь Экзам, зато остальные баскетболисты в отличной форме и находятся в боевом настроении.



«Джаз» взяли верх в семи из последних восьми поединков и продолжают борьбу за попадание в топ-4 на Западе. Да, в соперниках у «Юты» была лишь одна команда из зоны плей-офф, зато итоговый гандикап во всех успешных матчах составлял не менее 16 очков. Внушительно.



Сами «Лейкерс» далеки от кубковой восьмёрки, как Леброн от эффективности в обороне, поэтому мы проверим сумасшедшую ставку с форой «-20» на хозяев при тотале больше 225 очков с коэффициентом 7.5. Следующий матч у «Юты» тоже дома, у парней Куина Снайдера будет время на восстановление, а кто сейчас не мечтает посильнее размазать калифорнийцев по паркету?».





«Юта» — «Лейкерс». Прогноз: «Джаз» уничтожат Леброна и компанию «Юта» воспользуется проблемами «Лейкерс» и разгромит калифорнийцев — в «Большом куше».