«Панатинаикос» выиграет у «Реала» в матче Евролиги, уверены эксперты

Сегодня, 28 марта, состоится матч 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» — «Реал Мадрид». Начало — в 22:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Панатинаикосу» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.65. Шансы мадридского клуба оценены в 2.65, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.50.



Ставку на победу «Панатинаикоса» с учётом ОТ можно сделать за 1.59, а на победу «Реала» — за 2.49.



Коэффициент на ТБ 166 очка — 1.92, а на ТМ 166 очка — 1.92. Победа испанцев с форой "+3,5" оценивается в 1.92, победа греков с форой "-3,5" — в 1.92.



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