Игорный бизнес принёс бюджету Приморского края в феврале 11 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Приморского края за январь-февраль 2019 года составила более 22 млн рублей. Об этом говорится в отчёте об исполнении краевого бюджета, опубликованном Департаментом финансов Приморского края.



Согласно отчёту, на 1 марта поступления налога на игорный бизнес составили почти 22,1 млн рублей. Поступления за февраль составили 11 млн рублей.



Ожидается, что поступления от игорного бизнеса в бюджет Приморья за 2019 год могут составить более 100 млн рублей.

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