Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Главная / Ставки / Новости /

Игорный бизнес принёс бюджету Приморского края в феврале 11 млн рублей

Игорный бизнес принёс бюджету Приморского края в феврале 11 млн рублей
Ставки

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Приморского края за январь-февраль 2019 года составила более 22 млн рублей. Об этом говорится в отчёте об исполнении краевого бюджета, опубликованном Департаментом финансов Приморского края.

Согласно отчёту, на 1 марта поступления налога на игорный бизнес составили почти 22,1 млн рублей. Поступления за февраль составили 11 млн рублей.

Ожидается, что поступления от игорного бизнеса в бюджет Приморья за 2019 год могут составить более 100 млн рублей.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент