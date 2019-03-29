«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз», который состоится 29 марта.



Ставка: победа «Кингз» с форой «-3» за 1.85.



«Хозяевам из-за травм не помогут Блайетт, Джексон, Мур и Холидей, а Дэвис и Пэйтон находятся под вопросом. У «Кингз» с составом полный порядок, не всё ясно лишь по состоянию Джайлса. Котировки аналитиков несколько удивляют. Да, эксперты отдают предпочтение гостям, но гандикап выставляют совсем крошечный. Классическая фора «-3» на «Сакраменто» доступна за 1.85, вариант вполне перспективный. «Пеликанс» в своём нынешнем виде выглядят чуть ли не идеальным оппонентом для молодых и бегущих «Кингз».



Да, в текущей регулярке в личных встречах равенство, но в каком составе «Нью-Орлеан» побеждал в прошлый раз? В старте выходили Миротич, Мур, Холидей, Дэвис и Пэйтон. Первого в команде нет, двое других травмированы, а оставшаяся парочка рискует пропустить поединок. К тому же, у «Кингз» тогда отсутствовал Богданович и ещё не появился Барнс.



У «Сакраменто» три виктории в последних четырёх матчах, прекрасная химия и желание побеждать. Те же «Пеликанс» уступали не только грандам. На упомянутом отрезке в десять матчей «Нью-Орлеан» умудрился дважды проиграть «Атланте» и не смог взять своё даже с «Финиксом».

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто». Прогноз: «короли» поломают крылья «пеликанам» Фокс разберётся с Пэйтоном и приведёт «Сакраменто» к уверенной победе — в «Большом куше».