«Нью-Орлеан» — «Сакраменто». Прогноз: «короли» поломают крылья «пеликанам»

«Юта» легко и с запасом разобралась с «Лейкерс», но день для рубрики завершился убытком. В стартовой 12-минутке Кузма забросил две трёшки подряд от щита, «Джаз» не смогли обеспечить фору «-8,5» в первой половине, зато на тоненького пробили тотал в 59,5 балла до большого перерыва.

Ставка на общую викторию парней Куина Снайдера с форой «-20» при пробитии 225 очков не зашла, так как «Лейкерс» частенько сбивали темп и совершили всего лишь 4 потери за матч. Гости старались минимизировать ошибки.

Также неудачным оказался выбор в пользу победы «Юты» по точным броскам с периметра с форой «-2,5». «Джаз» чаще атаковали из-за дуги, создавали идеальные условия для комфортных попыток, но мазали, частенько находясь в гордом одиночестве.

«Юта» — «Лейкерс». Прогноз: «Джаз» уничтожат Леброна и компанию «Юта» воспользуется проблемами «Лейкерс» и разгромит калифорнийцев — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 28 550 фишек.

Заход дня: chubaka48 поставил на тотал меньше 103,5 очка «Буллз» за 1.88.

29 марта на паркете «Смути Кинг-центра» в рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан» встретится с «Сакраменто». В сезонной серии между данными соперниками равенство 1-1, а в предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Кингз». Коэффициент на викторию парней с учётом овертайма Дэвида Йоргера составляет 1.63.

Анализ матча «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» (29.03.2019)

«Нью-Орлеан» спокойненько сливает сезон, Пэйтон собирает никому не нужные трипл-даблы, ролевики набивают статистику, а боссы франшизы ждут лета. У «Пеликанс» девять поражений за последние десять встреч и отличные шансы опуститься на 14 позицию в Западной конференции.

«Кингз» формально завершают регулярку в роли неудачника на девятой строчке, но молодому коллективу важен наметившийся прогресс. За прошедшие месяцы баскетболисты «Сакраменто» существенно прибавили, Дэвид Йоргер проделал отличную работу, и венцом всех трудов может стать положительный баланс по итогам марафона из 82 матчей.

Хозяевам из-за травм не помогут Блайетт, Джексон, Мур и Холидей, а Дэвис и Пэйтон находятся под вопросом. Что интересно: на Монобровь букмекеры не дают линию в личной статистике, а на Элфрида несколько предложений есть в наличии. У «Кингз» с составом полный порядок, не всё ясно лишь по состоянию Джайлса.

Котировки аналитиков нас несколько удивляют. Да, эксперты отдают предпочтение гостям, но гандикап выставляют совсем крошечный. Классическая фора «-3» на «Сакраменто» доступна за 1.85, вариант вполне перспективный. «Пеликанс» в своём нынешнем виде выглядят чуть ли не идеальным оппонентом для молодых и бегущих «Кингз».

Да, в текущей регулярке в личных встречах равенство, но в каком составе «Нью-Орлеан» побеждал в прошлый раз? В старте выходили Миротич, Мур, Холидей, Дэвис и Пэйтон. Первого в команде нет, двое других травмированы, а оставшаяся парочка рискует пропустить поединок. К тому же, у «Кингз» тогда отсутствовал Богданович и ещё не появился Барнс.

У «Сакраменто» три виктории в последних четырёх матчах, прекрасная химия и желание побеждать. Те же «Пеликанс» уступали не только грандам. На упомянутом отрезке в десять матчей «Нью-Орлеан» умудрился дважды проиграть «Атланте» и не смог взять своё даже с «Финиксом».

Оба коллектива входят в топ-3 по темпу, но разница в том, что парни Элвина Джентри при этом ужасно защищаются. С другим ураганным соперником («Хоукс») «Пеликанс» совсем недавно уступили в 8 и в 10 очков. «Сакраменто» имеет некоторые общие черты с «Атлантой», а по уровню командных взаимодействий выглядит даже лучше.

Элфрид Пэйтон, конечно, мастер, и мы к нему скоро вернёмся, ведь человек совсем недавно сделал пять трипл-даблов кряду, но сейчас поговорим о пользе данного достижения для команды. За последние десять матчей (куда уместились все геройства разыгрывающего «Нью-Орлеана») «Пеликанс» идут на 23 строчке по защитному рейтингу и на 29 по эффективности нападения.

Те же «Кингз» на идентичном отрезке занимают 14 и 9 места в соответствующих показателях. В настоящий момент команды находятся попросту в разных весовых категориях, и даже домашние трибуны не помогут парням Элвина Джентри показать что-то цельное. В одном коллективе каждый работает на себя, а в другом видна тренерская рука и принцип альтруизма.

За 1.9 проверим ставку на викторию Фокса по очкам с форой «-5,5» в индивидуальном противостоянии с Пэйтоном. Разыгрывающий «Сакраменто» в среднем набирает 17,5 балла за результативность (18,6 в гостевых поединках), а его визави из Луизианы лишь 10,5 (9,7 дома). Элфрид уже блеснул статистикой и сейчас снизил собственную активность, а в защите четвёртый номер «Пеликанс» не оказывает серьёзного сопротивления.

Фокс сможет раз за разом уходить от опекуна, и единственной возможной проблемой для выбранной ставки может подстраховка «Нью-Орлеана». Если большие хозяев станут регулярно смещаться на Де’Аарона, тот малыш «Кингз» запросто соберёт дабл-дабл, но обычно в защите великаны «Пеликанс» редко проявляют максимум старания.

Тотал Бьелицы находится на отметке 9,5 очка, здесь мы отважимся на низ. По сезону у Неманьи 9,6 балла за результативность, но с появлением Барнса его роль в атаке стала менее существенной. Лишь в 4 из последних 14 поединках сербский снайпер пробивал «десятку», да и в обоих встречах с «Кингз» в нынешнем сезоне не преодолевал установленный аналитиками рубеж.

Ставки на матч «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз»

«Пеликанс» проиграли девять из последних десяти матчей, в команде множество травм, а «Кингз» наоборот набрали приличный ход. Победа «Сакраменто» с форой «-3» за 1.85 выглядит отличным вариантом.

В противостоянии Фокса и Пэйтона мы выбираем разыгрывающего «Кингз» с форой «-5,5» за 1.9 по очкам. В гостях Де’Аарон набирает 18,6 балла за результативность в гостевых сражениях, а Элфрид в родных стенах лишь 9,7. Запас в нашу пользу приличный, ставка имеет смысл.

За 1.9 возьмём индивидуальный тотал Бьелицы меньше 9,5 очка. В 10 из последних 14 встреч серб не добирался до «десятки», а в обоих поединках против «Пеликанс» в текущем сезоне также не пробивал установленный рубеж. Роль Неманьи заметно снизилась, Дэвид Йоргер предпочитает наигрывать молодёжь.

Выбор №1: победа «Кингз» с форой «-3» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №2: Де’Аарон Фокс наберёт больше очков, чем Элфрид Пэйтон с форой «-5,5» за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Неманьи Бьелицы меньше 9,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 050 фишек.

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