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Аналитики: «Лион» выиграет у «Ренна» в матче чемпионата Франции

Аналитики: «Лион» выиграет у «Ренна» в матче чемпионата Франции
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Лион», который пройдёт сегодня, 29 марта 2019 года. Начало запланировано на 22:45 мск.

Букмекеры считают «Лион» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 2.17. Шансы «Ренна» на победу оценены коэффициентом 3.42. Поставить на ничью можно за 3.66.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.74, а на ТМ 2,5 гола — за 2.22.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.59.

Победа «Лиона» всухую оценена в 4.10. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.60).

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