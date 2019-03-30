«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», который состоится 30 марта.



Ставка: тотал самой нерезультативной четверти меньше 45,5 очка за 1.82.



«Очевидно, «Пэйсерс» не смогут победить в открытом бою за счёт высокого темпа и сумасшедшей перестрелки. Единственный шанс гостей – максимально замедлять ход матча, чтобы нивелировать разницу в исполнительском мастерстве. Разумеется, в штабе «Селтикс» всё это прекрасно понимают и предпримут соответствующие меры, но на определённых отрезках у «Индианы» должно получаться сковывание оппонента.



За 1.82 доступен перспективный вариант на тотал самой нерезультативной четверти меньше 45,5 очка. Скорее всего, нас ожидает поединок уже напоминающий кубковые баталии. Полная самоотдача в обороне, максимальная концентрация, повышенная ответственность и жёсткая защита – всё это не может работать все 48 минут, но на определённых отрезках вполне допустимо.



В трёх из четырёх предыдущих дуэлей между «Бостоном» и «Индианой» выбранная ставка срабатывала, на продолжении тенденции мы рассчитываем и в этот раз. К тому же, Стивенс теперь использует Бэйнса в роли стартового центрового, что существенно утяжеляет состав «Селтикс» и обязательно должно привести к снижению темпа, но с другой стороны – к увеличению оборонительной эффективности».

«Бостон» — «Индиана». Прогноз: «Пэйсерс» прихватят Ирвинга Ирвинг отдаст меньше 8 передач, Моррис возьмёт не более 6 подборов — в «Большом куше».