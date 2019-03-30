«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч 21-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» в 21-м туре РПЛ.



Ставка: победа “Ахмата” с форой (0) за 2.15.



«Грозненский “Ахмат” не является типичной домашней командой. По матчам на своем поле грозненцы в текущем сезоне занимают всего 11-е место. Более того, на своем поле в прошлом чемпионате “Ахмат” проиграл “Спартаку”. “Спартак” по выездным матчам занимает четвертое место: четыре победы, четыре ничьи и всего одно поражение.



Сейчас у “Спартака” просто ужасная ситуация с травмированными футболистами. Матч пропустят Роман Зобнин, Софиан Ханни и Фернандо. Могут не сыграть Кутепов, Мельгарехо и Рассказов. Однако парадоксальным образом в последних пяти турах красно-белые выдали лучший результат из всех команд Российской Премьер-Лиги.



В прошлом туре соперники сыграли по-разному. Москвичи в домашнем матче разошлись миром с лидером чемпионата “Зенитом” (1:1). Грозненцы на выезде одержали сложную победу над одним из аутсайдером — “Уфой”. Мне кажется, нас ждет очень напряженная игра. Конечно, класс гостей выше, но у москвичей слишком много травмированных. Думаю, вполне можно рискнуть и поставить на победу “Ахмата” с форой (0)», — сказал Гусев.

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура РПЛ в Грозном