«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура РПЛ в Грозном

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» в 21-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: победа «Спартака» за 2.60.



«Обычно очень тяжелыми получаются у «Спартака» выезды в Грозный. Там и болельщики «Ахмат» гонят вперед, у самой команды сумасшедшая мотивация. Рахимов всегда на «Спартак» настраивает. Атмосфера там футбольная во время этих матчей.



«Ахмат» перед перерывом выиграл в Уфе. Хорошее настроение у команды, задел есть в чемпионате. Но «Уфа» имела очень много моментов, могла забивать. Но не шел мяч в ворота никак. «Ахмат» шансом воспользовался, но проблемы у них есть.



Каким будет «Спартак» в этом матче — очень большой вопрос. Выбор игроков богатый. Кто будет играть, какая схема будет, мы не знаем. Но, чтобы оставаться в чемпионской гонке, нужно выигрывать. По потенциалу они сильнее. Но нужно хорошо разобрать соперника и в эмоциях не уступить. Думаю, за 2,6 стоит поставить на «Спартак». Кононов работал в «Ахмате», знает, чего ждать, как настраивать на игру в Грозном. Ну и возвращение дисквалифицированных Гулиева, Зе Луиша должно сказаться».

«Ахмат» — «Спартак». Прогноз: без Зобнина красно-белым придётся пропустить Впрочем, «Ахмат» хорош на своём поле не без помощи календаря.