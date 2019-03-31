ЦСКА — «Уфа»: прогноз Р. Билялетдинова на матч 21-го тура РПЛ

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Уфа». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Ставка: ЦСКА победит всухую за 2.15.



«ЦСКА в Грозном потерял очки в игре с тульским «Арсеналом», потерпев поражение — 0:2. Но затем добавил. Эмоциональный всплеск от смены тренера не окажет на уфимцев большого влияния. У «армейцев» могут возникнуть проблемы, в «Уфе» достаточно мастеровитых игроков.

Для ЦСКА важно, чтобы игроки, выступавшие за сборную России, были в игровом тонусе, но класс команды скажется. Поставлю на хозяев».



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