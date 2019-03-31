ЦСКА — «Уфа»: котировки на матч 21-го тура РПЛ в Москве

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Уфа». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Аналитики считают ЦСКА фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.43 (67%). На победу «Уфы» можно поставить за 8.70 (11%), на ничью — за 4.30 (22%). Вариант «гости не проиграют» идёт за 2.90.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.08. Самый вероятный счёт — 1:0 (4.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.53. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.58.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.38, тотал меньше этого значения котируется за 1.65.



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