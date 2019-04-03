«Урал» — «Арсенал»: аналитики оценили шансы команд в матче Кубка России

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал». Матч начнется 3 апреля 2019 года в 17:00 мск.



Букмекеры оценивают вероятность успеха хозяев коэффициентом 2.45. Шансы «Арсенала» победить эксперты оценили коэффициентом 3.30. Поставить на ничью можно за 2.95.



По оценке аналитиков, в матче не будет много голов. Поставить на ТБ 2,5 гола можно за 2.70, а на ТМ 2,5 гола — за 1.45.



Вероятность того, что обе команды забьют, букмекеры оценили коэффициентом 2.15. По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 (коэффициент 5.50).



В финале победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшим в паре «Локомотив» — «Ростов».



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