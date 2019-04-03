СКА — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч полуфинала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на четвёртый матч финала Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи 3 апреля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу красно-синих.



Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 2.15.



«Питерцы по-прежнему поражают умением потерять концентрацию в самый важный момент и создать себе трудности на ровном месте. Ошибку Херсли за пару секунд до окончания периода можно было бы считать несчастным случаем, если бы не пугающая частота возникновения подобных эпизодов.



По традиции проверим П2 с нулевой форой за 2.15. Аргумента два: гости до сих пор ни разу не проиграли в этом плей-офф в основное время, а хозяева никак не могут избавиться от оплошностей в своей зоне и выиграли лишь одну очную встречу из десяти последних. Коэффициент на Х2 + ТМ 5,5 шайбы немного просел, но и за 2.01 ставка выглядит симпатично.



«Гол в первые 12 минут — нет» за 2.10 похож на дырку. Ни в одном из трёх матчей счёт на этом отрезке не открывался, а коэффициент превышает двойку. Мастеров в обеих командах достаточно, но на дистанции такой вариант должен приносить прибыль. В этом противостоянии хоккей вязкий и моментов не так много, а в дебюте концентрация, как правило, выше».

СКА — ЦСКА. Прогноз: «армейское» дерби обойдётся без быстрой шайбы СКА вернул в серию интригу и постарается развить успех.