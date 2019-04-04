«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч серии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на четвёртый матч финала Западной конференции КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи 4 апреля 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу омичей.



Ставка: победа «Авангарда» с нулевой форой за 1.91.



«Авангард» едва ли позволит сопернику во второй раз подряд выиграть «пятак» и забрать такое количество важных отскоков. Но почуявший собственную силу «Салават» крайне опасен и без этого. Победа хозяев в третьей встрече — это ещё и победа нейтральных болельщиков. «Авангард» отлично проводит работу над ошибками, а поймавшие волну уфимцы способны на всё.



Стоит рассмотреть вариант с голом «Авангарда» во втором периоде за 1.75. Омичи забивали во второй 20-минутке в каждом матче. Они любят запирать соперника в зоне, а дальняя скамейка и возможность проводить смены по ходу атаки увеличивают преимущество в свежести и осложняют задачу защитникам.



Также можно подумать о ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 2.01. Просто статистика: в первом и третьем матчах на этом отрезке соперники забили два раза, во втором — четыре. Играть на удержание и те и другие не очень любят, а сдаваться раньше времени они тем более не привыкли. Вариант посмелее — «гол в пустые ворота» за 5.00.



Кроме того возьмём классические П2 с нулевой форой за 1.91. Если в одном из матчей сопоставимых по классу соперников случается разгромная победа, то в следующей игре пострадавший в большинстве случаев заметно добавляет».

«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: концовка будет огненной Уфимцы размочили счёт в серии, но «ястребы» умеют проводить работу над ошибками.