«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: концовка будет огненной

4 апреля на «Уфа-Арене» состоится четвёртый матч финала Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают минимальное преимущество гостям: ставки на победу «ястребов» в основное время предлагаются с коэффициентом 2.48.

Прогноз матча «Салават Юлаев» — «Авангард» (04.04.2019)

Уфимцы размочили счёт в серии, выиграв третий матч. Настолько мощного периода в топ-матче «СЮ» не выдавал уже давно: отличному движению и высокому уровню агрессии не помешало даже удаление Алексея Семёнова. К исходу 20 минут счёт был 3:0, хотя хозяева спокойно могли забить и пять.

«Авангард» традиционно испытывает проблемы, когда не может выиграть «конёк». Во вторник подопечные Николая Цулыгина двигались лучше, да и единоборства выигрывали чаще. Сколько сил и эмоций осталось после такого яростного хоккея — большой вопрос, но трибуны «Уфа-Арены» в случае чего добавят хоккеистам энергии.

К тому же «Салават Юлаев» после первого периода сбавил обороты, так что больших проблем со свежестью возникнуть не должно. Во-первых, 3:0 позволяли спокойно играть по счёту и караулить контратаки. Во-вторых, поддерживать столь бешеный темп на протяжении всего матча практически невозможно.

«Авангард» едва ли позволит сопернику во второй раз подряд выиграть «пятак» и забрать такое количество важных отскоков. Но почуявший собственную силу «Салават» крайне опасен и без этого. Победа хозяев в третьей встрече — это ещё и победа нейтральных болельщиков. «Авангард» отлично проводит работу над ошибками, а поймавшие волну уфимцы способны на всё.

Что из этого получится предсказать практически невозможно. Хозяевам нужно что-то менять при розыгрыше лишнего, потому что пока тренерский штаб Боба Хартли разобрал большинство оппонента по кирпичику. «СЮ» никак не может закрепиться в чужой зоне, чтобы подвигать шайбу и найти бросок с убойной позиции.

В прошлом матче хватило эмоций и напора, но чем дальше движется серия, тем выше будет значимость спецбригад. А по этому компоненту преимущество пока у «Авангарда». Если Николай Цулыгин не придумает что-то новенькое, его команде будет непросто развить успех.

Стоит рассмотреть вариант с голом «Авангарда» во втором периоде за 1.75. Омичи забивали во второй 20-минутке в каждом матче. Они любят запирать соперника в зоне, а дальняя скамейка и возможность проводить смены по ходу атаки увеличивают преимущество в свежести и осложняют задачу защитникам.

Также можно подумать о ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 2.01. Просто статистика: в первом и третьем матче на этом отрезке соперники забили два раза, во втором — четыре. Играть на удержание и те и другие не очень любят, а сдаваться раньше времени они тем более не привыкли. Вариант посмелее — «гол в пустые ворота» за 5.00.

Кроме того, возьмём классические П2 с нулевой форой за 1.91. Если в одном из матчей сопоставимых по классу соперников случается разгромная победа, то в следующей игре пострадавший в большинстве случаев заметно добавляет.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Авангард» едва ли позволит сопернику во второй раз подряд выиграть «пятак» и забрать такое количество важных добиваний. Также у «СЮ» есть проблемы с большинством, а спецбригады крайне важны в поздних матчах серии. Возьмём П2 с нулевой форой за 1.91.

Проверим и ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 2.01. В первом и третьем матче на этом отрезке соперники забили по два раза, во втором — четыре. Играть на удержание и те и другие не очень любят, а сдаваться раньше времени они тем более не привыкли.

Ставка № 1: гол «Авангарда» во втором периоде за 1.75.

Ставка № 2: ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 2.01.

Ставка № 3: гол в пустые ворота за 5.00.

Ставка № 4: победа «Авангарда» с нулевой форой за 1.91.

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