ЦСКА — СКА: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на пятый матч финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи 5 апреля 2019 года — в 19:30 мск. Счёт в серии — 2-2.



Ставка: СКА получит больше штрафного времени за 3.28.



«СКА выигрывал конёк на подавляющем большинстве отрезков первых четырёх матчей. Косвенный результат этого преимущества — минимальное количество удалений: питерцам не приходится фолить, потому что они и так везде успевают. Если убрать малые штрафы за нарушения численного состава, выяснится любопытная вещь: за четыре встречи клуб из Санкт-Петербурга получил меньше 10 непосредственно игровых удалений.



Это совсем немного, а уж стабильно проигрывать в движении ЦСКА тем более не привык. На своём льду московский клуб выиграл у СКА шесть встреч подряд, так что мы вправе ожидать более качественной и агрессивной игры от хозяев в пятницу. Можно рассмотреть ТБ 22,5 бросков ЦСКА в створ за 1.84 или ИТБ 2 шайбы ЦСКА за 1.72.



В Санкт-Петербурге замолчал Михаил Григоренко, набиравший до того момента очки в 12 из 13 матчей плей-офф. Моменты у нападающего возникали исправно, но шайба несколько раз прошла в считанных сантиметрах от штанги. Обычно невезение у хоккеистов с таким броском не длится долго, а потому ИТБ 0,5 очка Григоренко за 1.75 или даже ИТБ 0,5 гола Григоренко за 2.90 стоит изучить.



По традиции возьмём «гол в первые 12 минут — нет» за 2.09. Ставка проходила в каждом из четырёх предыдущих матчей «армейского» дерби, а коэффициент по-прежнему превышает двойку. Ну не проходить же мимо?



Жалобы Игоря Никитина на судейство и фактор своего льда вполне могут повлиять на работу арбитров. Похожая ситуация была в серии «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста», где судьи поддушивали одну из команд, после чего давали пару свистков при пограничных ситуациях в её пользу сутки спустя. «СКА получит больше штрафного времени» за 3.28 — очень интересно. Можно подстраховаться и докупить нулевую фору за 2.50.



«В итоговом счёте будет цифра 1» за 2.07 кажется подарком с точки зрения статистики. 3:1, 2:1ОТ, 1:3, 1:2, 1:4, 1:3, 1:3, 1:2Б. В этом сезоне команде встречались уже восемь раз, и в каждом случае на табло оставалась единичка. Случиться может всякое, но за 2.07 надо брать»

ЦСКА — СКА. Прогноз: Григоренко напомнит о себе На своём льду ЦСКА выиграл у СКА шесть встреч подряд.