«Ювентус» — «Милан»: букмекеры оценили шансы команд в матче 31-го тура Серии А

Букмекеры назвали фаворита матча 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля эксперты оценили коэффициентом 1.75. Шансы «Милан» выиграть соответствуют коэффициенту 4.95. Поставить на ничью можно за 3.45.

Согласно прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТМ 2,5 гола принимаются за 1.65, на ТБ 2,5 гола — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. За 1.70 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев поля со счетом 1:0 (коэффициент 5.75).



«Ювентус» находится на вершине турнирной таблицы, набрав 81 очко. У «Милана» 52 очка и 4-я строчка.